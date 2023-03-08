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03:49, 8 марта 2023Экономика

В ЕК рассказали о росте счетов за газ и электричество в Европе на 300 процетов

Глава ЕК фон дер Ляйен: счета европейцев за газ и электричество выросли на 300% из-за РФ
СюжетЦены на газ в Европе:
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Zheng Huansong / Globallookpress.com

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что счета жителей Европы за газ и электричество летом прошлого года выросли на 300 процентов. По ее словам, причиной этому стало сокращение поставок энергоресурсов из России, сообщает ТАСС.

«Россия за восемь месяцев сократила на 80 процентов поставки газа в Европу, и прошлым летом цены на энергоносители в Европе взлетели до небес», — заявила она, уточнив, что счета европейцев выросли в три раза.

Глава ЕК назвала действия Москвы по вопросу поставок газа странам ЕС шантажом, отметив, что Европа смогла справиться с данной проблемой и нашла замену российскому газу. Также она добавила, что жителям европейских стран удалось сократить потребление энергии на 20 процентов.

Ранее стало известно, что ФРГ может столкнуться с дефицитом электроэнергии в ближайшие несколько лет. Эксперты заявили, что Германии грозит дефицит электроэнергии к 2025 году. Они отметили, что потребление электричества в стране растет, при этом надежные электростанции со временем закрываются.

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Марина Совина
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