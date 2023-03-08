Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:34, 8 марта 2023Мир

Вирусолог рассказал о тенденции к завершению эпидемии коронавируса

Вирусолог Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению, заявил российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом пишет ТАСС.

При этом он допустил появление новых вариантов вируса. «Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению. Но, конечно, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты, которые могут дать повышенную заражаемость», — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в мире идет снижение заболеваемости и летальности от коронавируса. Рост заболеваемости в РФ невелик, ситуация давно вышла на плато, отметил вирусолог. «В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне», - указал он.

Эксперт добавил, что в целом по России за день регистрируют порядка 12-14 тысяч заболевших.

22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания и смертей от коронавирусной инфекции снизилось на 89 и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На протестах в Грузии начались столкновения из-за законопроекта об иноагентах
В Египте два человека погибли при сходе поезда с рельсов
В ЕК рассказали о росте счетов за газ и электричество в Европе на 300 процетов
Сергей Собянин обнародовал планы по обновлению столичных вокзалов
Вирусолог рассказал о тенденции к завершению эпидемии коронавируса
Британская журналистка удивились жизни в России после года санкций
Назван способ обнаружить смартфон без геолокации
В ОПЕК оценили падение инвестиций в нефтедобычу
Названы преимущества российского оружия над американским
В США рассказали о страхе администрации Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.