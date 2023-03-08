Вирусолог рассказал о тенденции к завершению эпидемии коронавируса

Вирусолог Альтштейн заявил, что эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению

Эпидемия коронавируса имеет тенденцию к завершению, заявил российский вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Об этом пишет ТАСС.

При этом он допустил появление новых вариантов вируса. «Паниковать абсолютно не стоит. Эпидемия имеет тенденцию к завершению. Но, конечно, нельзя исключить, что появятся какие-то новые варианты, которые могут дать повышенную заражаемость», — рассказал эксперт.

Специалист добавил, что в мире идет снижение заболеваемости и летальности от коронавируса. Рост заболеваемости в РФ невелик, ситуация давно вышла на плато, отметил вирусолог. «В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне», - указал он.

Эксперт добавил, что в целом по России за день регистрируют порядка 12-14 тысяч заболевших.

22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число случаев заболевания и смертей от коронавирусной инфекции снизилось на 89 и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

