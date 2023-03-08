Американская разведка оценила риски военного конфликта России с НАТО и США

Национальная разведка США считает, что Россия не хочет прямого военного конфликта с НАТО

Россия не хочет прямого военного конфликта с США и НАТО, однако есть вероятность эскалации ситуации на Украине. Об этом сообщается в публичной части доклада американских спецслужб с оценкой «мировых угроз», который опубликован на сайте директора Национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс.

Из отчета следует, что российские власти до сих пор избегали действий, которые могли бы вывести конфликт на Украине за ее пределы. При этом американская разведка оценила риски эскалации как значительные.

Спецслужбы США также пришли к выводу, что в ближайшие 10 лет Москва останется внушительным вызовом Вашингтону в ключевых сферах.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США оказались не готовы к новой эпохе конфликта с «великими державами» в лице России и Китая. Как пишет издание, в последние десятилетия Вашингтон фокусировался на противостоянии повстанцам и мятежникам в странах Ближнего Востока. Однако сегодня страна производит недостаточно боеприпасов и вооружений, чтобы перейти к конфликту с ведущими игроками мировой политики.