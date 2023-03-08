Генсек ООН поддержал обмен пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН заявил о поддержке расширения обмена пленными между Россией и Украиной

Организация Объединенных Наций (ООН) будет поддерживать расширение процесса обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил в ходе своего визита в Киев генеральный секретарь Антониу Гутерреш, его слова приводятся на сайте ООН.

«Мы (ООН — прим. «Ленты.ру») будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте — таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными», — сказал он.

Ранее в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Гутерреш призвал продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.