Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:09, 8 марта 2023Мир

Генсек ООН поддержал обмен пленными между Россией и Украиной

Генсек ООН заявил о поддержке расширения обмена пленными между Россией и Украиной
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / РИА Новости

Организация Объединенных Наций (ООН) будет поддерживать расширение процесса обмена пленными между Россией и Украиной. Об этом заявил в ходе своего визита в Киев генеральный секретарь Антониу Гутерреш, его слова приводятся на сайте ООН.

«Мы (ООН — прим. «Ленты.ру») будем продолжать поддерживать решение гуманитарных проблем везде, где это возможно, на каждом фронте — таких, как, например, существенное расширение обменов военнопленными», — сказал он.

Ранее в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Гутерреш призвал продлить зерновую сделку, поскольку экспорт украинского и российского зерна имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
МИД Германии отреагировал на новые данные о диверсиях на «Северных потоках»
Украина пообещала обратиться в МОК с требованием продлить отстранение россиян
В России отреагировали на отказ Киева соблюдать условия обмена пленными
Генсек ООН поддержал обмен пленными между Россией и Украиной
В Москве клиентка банка напала на сотрудницу и избила ее
ЕС подготовит более 11 тысяч украинских военных к концу марта
Аллигатор пробрался во двор мужчины и вцепился ему в ногу
В Южной Корее рассказали о хобби дочери Ким Чен Ына
Боррель предложил выделить миллиард евро на поставки боеприпасов Киеву
Промоутер Фьюри выдвинул ультиматум перед поединком с Усиком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.