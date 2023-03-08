В «Авиапарке» появилась новая инсталляция

В «Авиапарке» появилась инсталляция в виде женской сумки со странными предметами

В атриуме самого большого торгового центра в Европе «Авиапарк» по случаю Международного женского дня появилась новая инсталляция. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фигуру расположили возле аквариума, она выполнена в виде двухметровой женской сумочки в цветах официального маскота аквариума, мурены Насти. Объект под названием «Что в сумке у Мурены?» символизирует странные вещи, которые каждая женщина может найти у себя в сумке.

Автор инсталляции, художница Татьяна Луданик пояснила, что при создании арт-инсталляции размышляла над феноменом женской сумки и о том, что она является своеобразным «порталом в бездну». «В нашей сумке все не менее хаотично, но, кажется, мы туда поместили все, что можно, и, помимо необычных предметов, будем радовать посетителей цветами и подарками», — заключила она.

Отмечается, что инсталляция работает один день — в среду, 8 марта, с 15:00 до 20:00.