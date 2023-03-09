Россию обвинили в помощи Ирану с производством атомных бомб

Jerusalem Post: Россия может вернуть Ирану обогащенный уран, нужный для создания бомб

Иран и Россия, возможно, достигли секретного соглашения, позволяющего Москве вернуть Тегерану обогащенный уран. Об этом пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Они уверяют, что договор был заключен в июле 2022 года, когда президент России Владимир Путин посетил Иран. Тем самым Тегеран может пересмотреть будущую ядерную сделку, которую пытаются возобновить Москва и европейские страны (по образцу СВПД, из состава которой США вышли в 2018 году).

Это якобы позволит Москве вернуть Тегерану обогащенный уран, подозревают источники. Но это произойдет только в том случае, если Вашингтон снова выйдет из будущего соглашения. Иран также обвиняют в наращивании обогащения урана. По данным МАГАТЭ, объемы вещества приблизились к опасным — их может хватить на то, чтобы разработать атомные бомбы.

Обогащенный уран нужен для использования в мирных целях, например, для работы ядерных реакторов.