Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:32, 9 марта 2023Мир

Россию обвинили в помощи Ирану с производством атомных бомб

Jerusalem Post: Россия может вернуть Ирану обогащенный уран, нужный для создания бомб

Фото: President Website / WANA / Reuters

Иран и Россия, возможно, достигли секретного соглашения, позволяющего Москве вернуть Тегерану обогащенный уран. Об этом пишет газета Jerusalem Post со ссылкой на источники.

Они уверяют, что договор был заключен в июле 2022 года, когда президент России Владимир Путин посетил Иран. Тем самым Тегеран может пересмотреть будущую ядерную сделку, которую пытаются возобновить Москва и европейские страны (по образцу СВПД, из состава которой США вышли в 2018 году).

Это якобы позволит Москве вернуть Тегерану обогащенный уран, подозревают источники. Но это произойдет только в том случае, если Вашингтон снова выйдет из будущего соглашения. Иран также обвиняют в наращивании обогащения урана. По данным МАГАТЭ, объемы вещества приблизились к опасным — их может хватить на то, чтобы разработать атомные бомбы.

Обогащенный уран нужен для использования в мирных целях, например, для работы ядерных реакторов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно об изменении в состоянии Костомарова
Белоруссия согласует меморандум о вступлении в ШОС
Россиян предупредили о подорожании вина
В Азербайджане заявили о необходимости создать КПП в Лачинском коридоре
На российской трассе нашли шестилетнюю девочку
Замерзшего насмерть подростка нашли на пустыре в российском регионе
Лавров заявил о блокировании Украиной договоренности по Запорожской АЭС
Польша создаст хаб по обслуживанию танков Leopard
В сборной Ирака подтвердили проведение товарищеского матча с командой России
Фанаты перевели Рите Дакоте десятки тысяч рублей по ее просьбе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.