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16:21, 9 марта 2023Культура

Опубликован тизер нового сезона «Бивиса и Баттхеда»

Опубликован тизер нового сезона перевыпуска мультсериала «Бивис и Баттхед»

Стриминговая платформа Paramount+ опубликовала тизер второго сезона перевыпуска мультсериала «Бивис и Баттхед». Видео появилось на официальном YouTube-канале Paramount+.

«Это будет круто», — заявил в ролике Бивис. Премьера новых эпизодов состоится 20 апреля 2023 года.

«Бивис и Баттхед» — американский мультсериал, созданный известным мультипликатором Майком Джаджем. Он транслировался на MTV с 1993 по 1997 годы и рассказывал о приключениях двух подростков, которых сам автор шоу называл «маньяками, воспитанными телевизором». Основной юмор сериала состоит в полном отсутствии у героев традиционных ценностей и их антисоциальном поведении. В 2011 году Джадж по просьбе MTV возродил персонажей для еще одного сезона. В 2022 году начали выходить эпизоды перевыпуска «Бивиса и Баттхед».

Сергей Равин
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