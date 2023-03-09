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08:09, 9 марта 2023Мир

В Турции исключили предоставление Киеву гарантий безопасности

Советник Эрдогана исключил предоставление Киеву гарантий безопасности по аналогии с НАТО

Фото: Francisco Seco / AP

Турция не пойдет на предоставление Киеву гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Вашингтонского договора об образовании НАТО о «коллективной защите». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил Чагры Эрхан, член Совета безопасности и внешней политики при турецком президенте Реджепе Тайипе Эрдогане и ректор университета Алтынбаш (Стамбул).

«Турция — страна НАТО. И по соглашениям НАТО мы не можем быть частью другой системы гарантий безопасности», — пояснил он.

По словам советника Эрдогана, на протяжении всего конфликта Анкара выступала исключительно в качестве посредника между Россией и Украиной и не навязывала сторонам свое видение мирного урегулирования. Турция и сейчас пытается создать условия для прямых переговоров конфликтующих сторон, в ходе которых они смогли бы прийти к «общему знаменателю».

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Ранее замглавы МИД Михаил Галузин рассказал в интервью «Ленте.ру», что на переговорах в Стамбуле в апреле 2022 года обсуждался сценарий мирного урегулирования, при котором Россия и другие государства предоставили бы Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 Вашингтонского договора об образовании НАТО.

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Валентина Шварцман
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