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18:43, 9 марта 2023Силовые структуры

По госпрограмме «Пушкинская карта» похитили 200 миллионов рублей

СКР: трех фигурантов обвинили в хищении 200 млн рублей по госпрограмме «Пушкинская карта»

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о хищении из бюджета 200 миллионов рублей по госпрограмме «Пушкинская карта», троих фигурантов арестовали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинение в особо крупном мошенничестве предъявлены жителям Московского региона Виктору Якубову, Эмилю Гурбанову и Илье Сафонову.

По версии следствия, в 2022 году они с помощью фиктивных электронных банковских карт «Пушкинская карта» совершили хищение бюджетных средств. Для этого фигуранты провели массовое приобретение билетов без цели проведения культурных мероприятий.

В рамках следствия арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 100 миллионов рублей.

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Любовь Ширижик
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