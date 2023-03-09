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15:23, 9 марта 2023Силовые структуры

Осужденного за взятки бывшего главу УФСИН Коми отказались освободить из колонии

Суд отказал экс-главе УФСИН Коми в ходатайстве о замене наказания на исправительные работы

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Багратионовский районный суд Калининградской области отклонил ходатайство бывшего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Коми Александра Протопопова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на исправительные работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Осужденный за взятки бывший глава УФСИН просил освободить его из колонии, указав, что выплатил назначенный ему по приговору штраф и возместил ущерб, однако суд ему отказал в смягчении наказания, прислушавшись к мнению прокурора, который посчитал, что ходатайство преждевременно. При этом он отметил, что Протопопов стремится к исправлению, но пока в его личности и поведении не прослеживается устойчивая положительная динамика.

В 2019 году суд приговорил Протопопова к восьми годам лишения свободы за коррупцию. Он получил от бизнесмена незаконное вознаграждение в 625 тысяч рублей и оказался причастен к продаже железобетонных плит, оставшихся от расформированных колоний. Его также лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы.

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Любовь Ширижик
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