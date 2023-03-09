Осужденного за взятки бывшего главу УФСИН Коми отказались освободить из колонии
Багратионовский районный суд Калининградской области отклонил ходатайство бывшего начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Коми Александра Протопопова о замене неотбытой части наказания в виде лишения свободы на исправительные работы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
Осужденный за взятки бывший глава УФСИН просил освободить его из колонии, указав, что выплатил назначенный ему по приговору штраф и возместил ущерб, однако суд ему отказал в смягчении наказания, прислушавшись к мнению прокурора, который посчитал, что ходатайство преждевременно. При этом он отметил, что Протопопов стремится к исправлению, но пока в его личности и поведении не прослеживается устойчивая положительная динамика.
В 2019 году суд приговорил Протопопова к восьми годам лишения свободы за коррупцию. Он получил от бизнесмена незаконное вознаграждение в 625 тысяч рублей и оказался причастен к продаже железобетонных плит, оставшихся от расформированных колоний. Его также лишили звания генерал-лейтенанта внутренней службы.