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08:50, 9 марта 2023Путешествия

Около 300 пассажиров круизного лайнера заболели кишечной инфекцией

CBS News: 284 пассажира круизного лайнера Ruby Princess заболели норовирусом

Фото: Zhu Hongye / XinHua / Global Look Press

Около трехсот пассажиров и членов экипажа заболели кишечной инфекцией на круизном лайнере Ruby Princess. Об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Отмечается, что круиз проходил с 26 февраля по 5 марта, лайнер уже пришвартовался в Галвестоне, штат Техас. Болезнь затронула как минимум 284 из 2881 человек. У них наблюдаются такие симптомы, как приступы рвоты и диареи.

Что именно вызвало вспышку заболевания не уточняется. В то же время компания Princess cruises, которой принадлежит судно, назвала наиболее вероятной причиной норовирус, передает CBS News. Телеканал отмечает, что норовирус часто называют «вирусом круизных судов».

В 2020 году корабль Ruby Princess стал очагом коронавируса корабля. Тогда сотни пассажиров оказались инфицированы, а 15 человек погибли.

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Марина Совина
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