В США заявили о бесполезности ЗРК Patriot на Украине

Кирби заявил, что ЗРК Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет

Батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot не поможет Украине, так как бесполезна против российских крылатых ракет. Об этом в интервью CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает агентство Sputnik.

По его словам, система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет. Он отметил, что российские силы используют на Украине крылатые ракеты и беспилотники, против которых зенитно-ракетный комплекс совсем не эффективен. Он добавил, что возможности Украины по борьбе с гиперзвуковыми ракетами «ограничены».

«Гиперзвуковым ракетам, как правило, очень и очень трудно противостоять, и меня не удивит, что украинские средства ПВО ограничены в своих возможностях преследовать гиперзвуковые ракеты», — сказал он.

Ранее стало известно, что заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о поставках первых ЗРК Patriot на Украину, которое он сделал в интервью испанской газете, было неверно истолковано. Так в ведомстве намекнули на то, что комплексы еще не доставили украинской стороне.