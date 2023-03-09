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21:08, 9 марта 2023Мир

В США заявили о бесполезности ЗРК Patriot на Украине

Кирби заявил, что ЗРК Patriot не поможет Украине против российских крылатых ракет

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Батарея зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot не поможет Украине, так как бесполезна против российских крылатых ракет. Об этом в интервью CNN заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает агентство Sputnik.

По его словам, система Patriot разработана для перехвата баллистических ракет. Он отметил, что российские силы используют на Украине крылатые ракеты и беспилотники, против которых зенитно-ракетный комплекс совсем не эффективен. Он добавил, что возможности Украины по борьбе с гиперзвуковыми ракетами «ограничены».

«Гиперзвуковым ракетам, как правило, очень и очень трудно противостоять, и меня не удивит, что украинские средства ПВО ограничены в своих возможностях преследовать гиперзвуковые ракеты», — сказал он.

Ранее стало известно, что заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о поставках первых ЗРК Patriot на Украину, которое он сделал в интервью испанской газете, было неверно истолковано. Так в ведомстве намекнули на то, что комплексы еще не доставили украинской стороне.

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Виктория Кондратьева
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