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09:49, 9 марта 2023Ценности

Гоар Аветисян рассказала об очередной пластической операции

Визажистка Гоар Аветисян рассказала об уменьшении груди у хирурга Тимура Хайдарова

Фото: @goar_avetisyan

Популярная визажистка Гоар Аветисян пережила очередную пластическую операцию. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя блогерша рассказала, что решилась на уменьшение груди у звездного хирурга Тимура Хайдарова. При этом известно, что ранее она уже делала подтяжку бюста. Знаменитость поделилась кадрами из клиники, на которых она запечатлена на койке в халате. Кроме того, на некоторых фотографиях видно, что на предпринимательнице специальный бандаж.

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По словам Аветисян, на данный момент она выписалась из медицинского учреждения и уже восстанавливается после успешного хирургического вмешательства дома.

В сентябре 2022 года Гоар Аветисян раскритиковали в сети за продажу программы по похудению после пережитых пластических операций. Тогда бизнесвумен объявила о запуске марафона, покупатели которого получат систему для избавления от лишних килограммов, включающую в себя диетические рецепты, калькулятор калорий, различные тренировки, трекер воды, дневник питания и другую информацию.

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Карина Черных
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