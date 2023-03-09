ВСУ потеряли убитыми десятки человек на купянском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли убитыми до 50 человек на купянском направлении

Украинские войска за последние сутки потеряли до 50 человек убитыми на купянском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли военнослужащие Западной группировки российских войск. По дислоцированному в Харьковской области и Луганской народной республике противнику отработала штурмовая авиация и артиллерия, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, на обозначенном направлении уничтожено семь единиц бронетехники ВСУ и два автомобиля.

За то же время потери ВСУ на донецком направлении превысили 135 человек убитыми. Также на этом участке были уничтожены три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.