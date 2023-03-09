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14:16, 9 марта 2023Россия

ВСУ потеряли убитыми десятки человек на купянском направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли убитыми до 50 человек на купянском направлении

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Украинские войска за последние сутки потеряли до 50 человек убитыми на купянском направлении. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли военнослужащие Западной группировки российских войск. По дислоцированному в Харьковской области и Луганской народной республике противнику отработала штурмовая авиация и артиллерия, уточнили в военном ведомстве.

Помимо этого, на обозначенном направлении уничтожено семь единиц бронетехники ВСУ и два автомобиля.

За то же время потери ВСУ на донецком направлении превысили 135 человек убитыми. Также на этом участке были уничтожены три боевые бронированные машины, три пикапа, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Алан Босиков
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