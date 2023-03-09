В российском городе автомобиль сбил женщину с двумя детьми и попал на видео

В Выборге автомобиль сбил женщину с двумя детьми, которая переходила дорогу по зебре

В Выборге автомобиль сбил россиянку с двумя детьми, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Случившееся попало на видео, кадры аварии публикует городская группа во «ВКонтакте».

На видеозаписи видно, как женщина с двумя детьми, один из которых находится в коляске, переходит дорогу по зебре. В этот момент ее сбивает проезжающее мимо авто — ударом женщину и одного ребенка отбрасывает на капот машины, а коляска переворачивается на дороге.

Видеозапись заканчивается тем, что прохожие подбегают к ребенку в коляске, поднимают ее и увозят на обочину.

«Живы, но последствия неизвестны. Оказалась я сегодня в ЦРБ в приемном покое. При мне привезли на скорой женщину с двумя детками. Женщина плакала от боли, дети просили маму не плакать… На тот момент не знала, что привезли их после ДТП», — рассказала очевидица, слова которой приводит 78.ru.

Ранее в Новороссийске водитель за рулем автомобиля Jaguar сбил мать с младенцем в коляске. После случившегося россиянку с младенцем госпитализировали.