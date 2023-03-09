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17:42, 9 марта 2023Силовые структуры

СКР возбудил дело из-за нападений группы мигрантов на школьника в Петербурге

В Петербурге СКР возбудил дело из-за неоднократных нападений группы мигрантов на школьника

Фото: Free Wind 2014 / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге следователи возбудили дело об истязании из-за нападения группы мужчин на 15-летнего школьника. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Петербургу Сергей Капитонов.

По его словам, в период с ноября 2021 года по январь 2023 года подельники неоднократно избивали ученика и издевались над ним в Выборгском районе. Как уточняет ТАСС, нападавшие были мигрантами.

О произошедшем узнал председатель СКР Александр Бастрыкин. Он поручил подчиненным возбудить уголовное дело и разобраться в случившемся.

По сведениям «Фонтанки», мигранты — выходцы с африканского континента.

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Елизавета Новикова
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