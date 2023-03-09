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20:49, 9 марта 2023Силовые структуры

Россиянина осудили почти на семь лет за убийство незнакомца в 2008 году

В Тыве осудили мужчину, изрезавшего и забившего камнем по голове незнакомца в 2008 году

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Тыве суд приговорил к шести годам и десяти месяцам лишения свободы 36-летнего местного жителя, убившего мужчину 14 лет назад. Об этом в четверг, 9 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в июле 2008 года фигурант выпивал с незнакомым мужчиной на улице Конечной в городе Кызыле. Там они поссорились. Тогда фигурант взял нож и изрезал потерпевшего, а затем взял камень и бил им жертву по голове, нанеся смертельные ранения. Россиянину удалось сбежать с места преступления и скрываться от правоохранителей.

Однако спустя 14 лет следователи его нашли, и он признал вину. Отмечается, что ранее он уже был судим.

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Екатерина Власова
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