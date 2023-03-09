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08:21, 9 марта 2023Россия

Вильфанд спрогнозировал аномальный холод в четырех регионах России

Вильфанд пообещал аномальные морозы в Мурманской и Томской областях, а также в Карелии

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В четырех регионах России — Мурманской и Томской областях, а также в Карелии на Таймыре, — в ближайшее время установится аномально холодная погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Хоть март [климатически] и зимний месяц, но есть регионы, в которых будет холодно, даже учитывая этот факт. В Мурманской области температура будет на 12 градусов ниже нормы до 11 марта, в Карелии — до 9 марта», — пообещал синоптик.

Он добавил, что в указанных регионах ожидаются морозы до 20-26 градусов. На Таймыре, в свою очередь, столбики термометров опустятся до 35-41 градуса, что на 7-14 градусов выше нормы. В Томской области прогнозируются морозы до 30 градусов — это на 7-14 градусов ниже нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что в центре европейской России снег начнет таять лишь в начале апреля, а на Урале это произойдет еще позже.

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Анастасия Шейкина
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