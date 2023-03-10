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20:29, 10 марта 2023Мир

Британия и Франция заключили беспрецедентное соглашение

Британия и Франция заключили беспрецедентное соглашение по борьбе с нелегальной миграцией

Фото: Louis Witter / Getty Images

Великобритания и Франция согласовали пакет беспрецедентных мер по борьбе с нелегальной миграцией: Лондон выделит Парижу 480 миллионов фунтов в течение ближайших трех лет, инвестиции пойдут на развитие полиции, разведки и технологий. Об этом пишет Sky News.

Сотрудники французских правоохранительных органов также будут использовать усовершенствованные технологии и разведывательные данные для предотвращения незаконного пересечения пролива Ла-Манш между странами в соответствии с новым соглашением. Его подписали премьер-министр Британии Риши Сунак и французский президент Эммануэль Макрон в Париже.

Кроме того, Лондон впервые поможет финансировать центр содержания под стражей во Франции, чтобы повысить способность страны справляться с огромным числом беженцев, бегущих в страну.

Сунак и Макрон встретились на первом с 2018 года англо-французском саммите.

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Виктория Кондратьева
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