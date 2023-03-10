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20:34, 10 марта 2023Мир

Орбан заявил об опасной близости Запада к отправке сил на Украину

Премьер Венгрии Орбан: Запад близок к тому, чтобы обсуждать отправку сил на Украину

Фото: Olivier Matthys / AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Запад «очень близок» к тому, чтобы всерьез обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. Цитату приводит портал Privatbankar.

Орбан опасается, что на столе уже лежит предложение, согласно которому союзники Украины отправят солдат участвовать в боевых действиях. При этом он не назвал никаких причин, по которым страны ЕС могли бы решиться на такие действия.

Орбан также заявил, что некоторые западные игроки получают выгоду от вложений в Украину.

Западные чиновники не раз подчеркивали, что не хотят непосредственно участвовать в конфликте, а лишь могут поддерживать Украину. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркивал, что ЕС при этом продолжит проводить политику антироссийских санкций.

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Виктория Кондратьева
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