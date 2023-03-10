82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

82-летний Роберто Кавалли и модель Сандра Нильсон стали родителями сына Джорджио

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз. Данной новостью модельер поделился в интервью журналисту издания Novella2000.

82-летний основатель одноименного люксового бренда рассказал, что сына во Флоренции родила 37-летняя модель Сандра Нильсон, с которой он находится в романтических отношениях с 2014 года. По словам знаменитости, мать ребенка чувствует себя хорошо.

«Его зовут Джорджио, как и его дедушку, моего отца, которого нацисты расстреляли во время бойни в Каврилье, когда мне было четыре года (...) Ребенок, который родился неделю назад прямо здесь, прекрасен. Было очень волнительно видеть его сразу после рождения», — высказался предприниматель в разговоре с репортером.

Известно, что Кавалли также воспитывает пятерых детей от двух предыдущих браков: Томмазо и Кристину ему родила Сильванелла Джаннони, с которой он прожил 10 лет, а Роберт, Рейчел и Даниэле появились на свет во время второго супружества с манекенщицей Евой Марией Дюре.

