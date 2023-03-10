Рассекреченные архивы указали на поворотное для России и США событие 2004 года

WP: события в Беслане в 2004 году испортили отношение России к США

Отношения бывшего президента США Джорджа Буша-младшего с российским коллегой Владимиром Путиным были достаточно теплыми, и оба политика поддерживали друг друга, в частности в войне с терроризмом. Однако некоторые действия администрации Буша заставили Кремль изменить свое мнение, и отношения между странами были испорчены. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на рассекреченные архивы времен президентства Буша и комментарии ряда экспертов.

Один из американских чиновников, внимательно следящих за Россией, утверждает, что «2004 год стал поворотным моментом» в отношениях между странами. «К концу того года американская разведка собирала сообщения о том, что руководители службы безопасности Путина призывали его решительно порвать с Бушем», — утверждает WP.

Российско-американский антитеррористический альянс был разорван после теракта в школе в Беслане в 2004 году. Как указывает Томас Грэм, в то время работавший старшим директором Совета нацбезопасности администрации Буша по России, что после тех событий отношения между странами так и не восстановились. «Путин пришел к выводу, — ошибочному по мнению США — что американская антитеррористическая кампания была лишь дымовой завесой для прикрытия американского геополитического продвижения в Евразии за счет России», — написал Грэм.