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21:20, 10 марта 2023Мир

Экс-глава европейской дипломатии оценила умение Путина задавать вопросы

Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин задает правильные вопросы и владеет информацией
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlon Pool / Globallookpress.com

Экс-глава дипломатии Европейского Союза, занимавшая этот пост с 2009 по 2014 год, Кэтрин Эштон в интервью газете Politico оценила умение президента России Владимира Путина задавать правильные вопросы.

Она подчеркнула, что российский лидер владеет информацией и по-деловому контролирует повестку дня.

«Когда вы говорите с ним, он часто будет выглядеть так, как будто он не слушает. Но в конце концов, он всегда будет задавать вам один вопрос, который вы хотели, чтобы он не задавал. Он просто очень хорошо усваивает информацию, которую вы ему дали», — рассказала Эштон.

Она добавила, что Путин всегда проинформирован заранее, поэтому будет задавать уместные и интересные вопросы. Дипломат отметила, что у нее сложилось впечатление, что российскому лидеру встреча интересна в той мере, в какой он видит ценность или пользу беседы.

В конце декабря британская газета The Independent писала, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр пожалел о недостаточном сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов.

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Марина Совина
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