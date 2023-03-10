Экс-глава европейской дипломатии оценила умение Путина задавать вопросы

Экс-глава дипломатии ЕС Эштон: Путин задает правильные вопросы и владеет информацией

Экс-глава дипломатии Европейского Союза, занимавшая этот пост с 2009 по 2014 год, Кэтрин Эштон в интервью газете Politico оценила умение президента России Владимира Путина задавать правильные вопросы.

Она подчеркнула, что российский лидер владеет информацией и по-деловому контролирует повестку дня.

«Когда вы говорите с ним, он часто будет выглядеть так, как будто он не слушает. Но в конце концов, он всегда будет задавать вам один вопрос, который вы хотели, чтобы он не задавал. Он просто очень хорошо усваивает информацию, которую вы ему дали», — рассказала Эштон.

Она добавила, что Путин всегда проинформирован заранее, поэтому будет задавать уместные и интересные вопросы. Дипломат отметила, что у нее сложилось впечатление, что российскому лидеру встреча интересна в той мере, в какой он видит ценность или пользу беседы.

В конце декабря британская газета The Independent писала, что бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр пожалел о недостаточном сотрудничестве с президентом России Владимиром Путиным в начале 2000-х годов.

