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13:41, 10 марта 2023Ценности

Меган Маркл появилась на публике в брендовых вещах за миллион рублей

Меган Маркл появилась на публике в брендовых вещах Chanel и Max Mara за миллион рублей

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на публике в брендовых вещах за миллион рублей. Соответствующую информацию приводит Page Six.

Отмечается, что папарацци засняли супругу принца Гарри в Голливуде на выходе с мероприятия, посвященного Международному женскому дню. Она выбрала для выхода в свет монохромный черный наряд, который дополнила белыми аксессуарами.

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Так, Маркл надела кашемировое пальто Max Mara за 5990 долларов, остроносые туфли Valentino Garavani Rockstud за 770 долларов и очки Valentino за 364 доллара. Также она дополнила образ сумкой Chanel, цена которой в другом цвете составляет 6400 долларов, согласно информации на официальном сайте бренда. Общая стоимость данных вещей составила 13 524 доллара (примерно один миллион рублей).

Ранее в марте принц Гарри и Меган Маркл начали использовать королевские титулы для своих детей. Впервые пара упомянула их в новости о крещении дочери. До сих пор на сайте трехлетний Арчи и годовалая Лилибет обозначались как «мистер» и «мисс».

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Алина Гостева
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