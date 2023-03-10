Россиянам назвали опасную для здоровья ног обувь

Хирург Данил Наумов: обувь на высоких каблуках и балетки опасны для здоровья ног

Российский сосудистый хирург Данил Наумов назвал опасную для здоровья ног обувь. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, модели на высоких каблуках провоцируют изменение формы пальцев и стоп. Так, например, они могут стать причиной молоткообразной деформации большого пальца, в результате которой фаланга принимает согнутое положение, а также его вальгусной деформации, характеризующейся образованием «шишек».

В то же время навредить может узкая обувь, такая как балетки и лодочки, не позволяющие правильно распределять нагрузку, отметил врач. Также он призвал не экономить на данных изделиях и покупать продукцию марок, специализирующихся на их производстве.

Ранее психолог Эмма Кенни раскрыла связь между характером человека и его домашней обувью. Так, эксперт рассказала, что тапки с открытой пяткой и закрытым носом предпочитают носить очень организованные люди. В то же время любители угг являются по жизни прокрастинаторами.