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16:44, 10 марта 2023Ценности

Россиянам назвали опасную для здоровья ног обувь

Хирург Данил Наумов: обувь на высоких каблуках и балетки опасны для здоровья ног

Фото: Maridav / Shutterstock / Fotodom

Российский сосудистый хирург Данил Наумов назвал опасную для здоровья ног обувь. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, модели на высоких каблуках провоцируют изменение формы пальцев и стоп. Так, например, они могут стать причиной молоткообразной деформации большого пальца, в результате которой фаланга принимает согнутое положение, а также его вальгусной деформации, характеризующейся образованием «шишек».

В то же время навредить может узкая обувь, такая как балетки и лодочки, не позволяющие правильно распределять нагрузку, отметил врач. Также он призвал не экономить на данных изделиях и покупать продукцию марок, специализирующихся на их производстве.

Ранее психолог Эмма Кенни раскрыла связь между характером человека и его домашней обувью. Так, эксперт рассказала, что тапки с открытой пяткой и закрытым носом предпочитают носить очень организованные люди. В то же время любители угг являются по жизни прокрастинаторами.

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Алина Гостева
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