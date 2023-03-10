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08:00, 10 марта 2023Ценности

18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась в прозрачном бюстгальтере для журнала

18-летняя Дева Кассель снялась в прозрачном бюстгальтере для журнала Wonderland

Фото: Ellen von Unwerth / @d.casseluxxi

Дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя Дева снялась в откровенном образе для журнала Wonderland. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 18-летняя манекенщица позирует в полупрозрачном бюстгальтере, оформленном черными кружевами. Ее образ дополняют длинные серебряные серьги и фата в тон нижнему белью. В свою очередь, визажисты сделали знаменитости макияж в розовых тонах, сделав акценты на губах, скулах и глазах.

Поклонники восхитились фотосессией девушки, о чем принялись писать в комментариях под публикацией. «Красота!», «Безумно великолепная», «Что она, что мама — невероятные!», «Просто чудо», «Фантастическая звездочка», — высказывались они.

В октябре 2022 года Дева Кассель снялась в нижнем белье для журнала The Glass Magazine. Знаменитость выложила в соцсетях серию фото, на которых она запечатлена в черном бюстгальтере, юбке, оформленной пайетками, и белой накидке с длинными шнурками и застежками.

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Мария Винар
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