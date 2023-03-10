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01:26, 10 марта 2023Мир

Суд отклонил иск жены Макрона к распространителям слухов о ее трансгендерности

Суд в Париже отклонил иск жены Макрона к распространителям слухов о ее трансгендерности
Брижит Макрон

Брижит Макрон. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Суд в Париже отклонил гражданский иск жены президента Франции Эммануэля Макрона Брижит, которая пожаловалась на двух женщин, распространявших в сети слухи о смене ею пола. Об этом сообщает France24 со ссылкой на судебный документ.

Истцы добивались выплаты компенсации за нарушение прав на личную жизнь. Однако суд аннулировал иск, посчитав что изложенные в нем факты должны быть квалифицированы как публичная клевета.

Отмечается, что параллельно с гражданским иском Брижит Макрон подала уголовный с жалобой на «публичную клевету». По данным агентства, разбирательство по этому делу продолжается.

Жена президента Франции подала иск в отношении женщин, распространявших слухи о ее трансгендерности, в феврале 2022 года. По словам первой леди, злоумышленники работали над изменением ее генеалогических данных на справочных сайтах. Сторонники ультраправых политических сил заподозрили супругу французского лидера в смене пола еще в 2021 году.

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Марина Совина
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