Россиянин получил срок за кражу денег с найденной у детского магазина карты

В Москве мужчину осудили на 2,5 года за кражу 11 тысяч рублей с найденной у магазина карты

Гагаринский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии мужчину, потратившему 11 тысяч рублей с найденной на улице банковской карты. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально его осудили на полтора года, однако позже присоединили неотбытые сроки по двум приговорам за кражу и незаконный оборот оружия.

По данным следствия, россиянка привезла свою дочь и ее друзей в «Центральный детский магазин» на Лубянке. Она отдала школьнице свою карту и уехала, а спустя время ей стали приходить уведомления о списаниях. Тогда женщина заблокировала карту и обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что девочка потеряла карту, после чего ее подобрал прохожий. Он спустился в метро и неоднократно пополнил свою карту «Тройка», а затем перевел деньги на счет мобильного телефона в офисе мобильного оператора.

Фигуранта отследили по камерам наблюдения и задержали. Он признал вину, раскаялся и возместил ущерб, однако его все равно приговорили к реальному сроку.