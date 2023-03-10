Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:43, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за кражу денег с найденной у детского магазина карты

В Москве мужчину осудили на 2,5 года за кражу 11 тысяч рублей с найденной у магазина карты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Гагаринский суд Москвы приговорил к двум с половиной годам колонии мужчину, потратившему 11 тысяч рублей с найденной на улице банковской карты. Об этом сообщает РИА Новости.

Изначально его осудили на полтора года, однако позже присоединили неотбытые сроки по двум приговорам за кражу и незаконный оборот оружия.

По данным следствия, россиянка привезла свою дочь и ее друзей в «Центральный детский магазин» на Лубянке. Она отдала школьнице свою карту и уехала, а спустя время ей стали приходить уведомления о списаниях. Тогда женщина заблокировала карту и обратилась в полицию. Стражи порядка выяснили, что девочка потеряла карту, после чего ее подобрал прохожий. Он спустился в метро и неоднократно пополнил свою карту «Тройка», а затем перевел деньги на счет мобильного телефона в офисе мобильного оператора.

Фигуранта отследили по камерам наблюдения и задержали. Он признал вину, раскаялся и возместил ущерб, однако его все равно приговорили к реальному сроку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Минобороны ответили на вопрос о возобновлении призыва по мобилизации
Подписан госконтракт на проект многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»
Россиянин решил избавиться от любовницы и сел на восемь лет
Девушка с самыми большими губами в мире рассказала о желании увеличить их еще
В российском городе мужчина устроил стрельбу после конфликта в автобусе
Названы районы Москвы с наибольшим предложением жилья в новостройках
Командир «Ахмата» заявил о стремлении ВСУ разблокировать Артемовск
Женщина с бородой рассказала о своем недуге и прославилась в сети
Названы привлекательные для зарубежных дизайнеров элементы русского стиля
Простая ошибка в телевикторине стоила участнице приза в миллион долларов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.