Умерла актриса Ольга Катаева

На 69-м году жизни скончалась актриса Ольга Катаева

На 69-м году жизни скончалась советская и израильская актриса театра и кино Ольга Катаева. Об этом сообщает Vzsar.ru.

Катаева умерла 9 марта в Иерусалиме. О кончине артистки рассказали ее друзья и близкие, однако о причинах смерти звезды не сообщается.

Ольга Катаева родилась 9 сентября 1954 года в Воронежской области. Окончила театральную студию при Саратовском тюзе и с 1978-го работала там.

В 1986 году устроилась в Саратовский академический драматический театр имени Карла Маркса, где служила до 1992 года. На сцене артистка исполняла роли Нины Заречной в «Чайке», Маши в «Трех сестрах», Зойки в «Зойкиной квартире» и Елены Турбиной в «Белой гвардии».

В 1981-м сыграла в фильме «Балерина политотдела», однако наибольшую популярность ей принесла роль Киры Крыловой в фильме «Тревожное воскресенье» (1983) Рудольфа Фунтова.

В середине 1990-х Катаева переехала в Иерусалим, где работала в местных театрах «Ноев Ковчег», «Цилиндр», «Паргод» и «Тарантас».