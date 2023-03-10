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10:16, 10 марта 2023Россия

Стартовал полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика»

Прошел первый день полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика»

Фото: предоставлено организаторами конкурса «Лидеры Возрождения»

Первый день первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» завершился музыкально-поэтическим вечером. Об этом сообщает пресс-служба конкурса «Лидеры Возрождения».

По окончании социальной акции участники конкурса собрались вокруг импровизированного «костра». Звучали песни о Донбассе, советская и российская песенная классика, а также авторские песни конкурсантов. Гитару передавали по кругу.

Полуфиналисты читали свои стихи — о судьбе Донбасса, о его жителях, выносящих на своих плечах тяготы непростых лет, о живых и погибших на этой войне.

Первый полуфинал конкурса проходит с 9 по 11 марта в Ростове-на-Дону.

В сентябре стартовали четыре кадровых конкурса «Лидеры возрождения» — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Все они строятся по модели конкурса управленцев «Лидеры России» и направлены на поиск и обучение квалифицированных руководителей для восстановления мирной жизни.

Победители будут включены в кадровые резервы своих регионов, получат миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы.

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Татьяна Романова
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