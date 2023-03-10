Стартовал полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика»

Прошел первый день полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика»

Первый день первого полуфинала кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика» завершился музыкально-поэтическим вечером. Об этом сообщает пресс-служба конкурса «Лидеры Возрождения».

По окончании социальной акции участники конкурса собрались вокруг импровизированного «костра». Звучали песни о Донбассе, советская и российская песенная классика, а также авторские песни конкурсантов. Гитару передавали по кругу.

Полуфиналисты читали свои стихи — о судьбе Донбасса, о его жителях, выносящих на своих плечах тяготы непростых лет, о живых и погибших на этой войне.

Первый полуфинал конкурса проходит с 9 по 11 марта в Ростове-на-Дону.

В сентябре стартовали четыре кадровых конкурса «Лидеры возрождения» — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Все они строятся по модели конкурса управленцев «Лидеры России» и направлены на поиск и обучение квалифицированных руководителей для восстановления мирной жизни.

Победители будут включены в кадровые резервы своих регионов, получат миллион рублей на обучение в России, а также пройдут специальные образовательные программы.

