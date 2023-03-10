Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:07, 10 марта 2023Культура

Лолита рассказала о преследованиях со стороны маньяка

Эстрадная певица Лолита Милявская заявила, что столкнулась с преследованием маньяка

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская призналась, что сталкивалась с преследованием маньяка. Ее слова передает Prozvezd.info.

«Люди, которые преследуют, обычно психически нездоровы. Их нельзя провоцировать. Нужно сразу обращаться в органы. У меня такой случай был лет десять назад. Я написала заявление в полицию, и мне помогли», — рассказала 59-летняя исполнительница. Она отметила, что выступает против публикации личных данных звезд шоу-бизнеса, поскольку неадекватные поклонники могут этим воспользоваться.

Артистка заявила, что все знаменитости сталкивались с разного рода преследованиями. Из-за этого популярным личностям часто приходится менять номер телефона и обращаться к правоохранителям.

Ранее балерина Большого театра и лауреатка World Ballet Grand Prix Василиса Дерендяева подала заявление в полицию из-за мужчины, преследовавшего ее на протяжении трех лет. Известно, что в 2020 году артистка балета познакомилась с сотрудником аквапарка Николаем. Молодой человек пригласил девушку на свидание, после которого балерина приняла решение прекратить с ним общение. Тот, в свою очередь, начал преследовать Дерендяеву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным
Счетная палата увидела риски для бюджета в долгах российских компаний
Парламент Грузии официально отозвал закон об иноагентах
Директор московской школы раскрыл подробности конфликта десятиклассников
Папа Римский назвал конфликт на Украине мировой войной
Лолита рассказала о преследованиях со стороны маньяка
Описана актуальная ситуация на российско-грузинской границе
Москвичей предупредили о рекордном мартовском снегопаде
В США призвали отказаться от американского аналога Су-57
Пьяная россиянка сбросила собаку с 14-го этажа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.