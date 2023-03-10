Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:40, 10 марта 2023Силовые структуры

Главу российского города заподозрили в получении взятки в 300 тысяч рублей

Главу города Мантурово задержали за получении взятки в 300 тысяч рублей в отеле в Костроме

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главу города Мантурово Игоря Устюжанина задержали за получение взятки в 300 тысяч рублей от представителя коммерческой организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Костромской области.

По данным следствия, в январе 2023 года чиновник пообещал коммерсанту за вознаграждение в 400 тысяч рублей обеспечить заключение с его фирмой контрактов на снос аварийных объектов в городе. Часть суммы Устюжанин хотел получить лично, а оставшуюся сумму попросил перевести на счет одной из муниципальных организаций.

9 марта он встретился с сотрудником фирмы в одном из отелей в Костроме и получил от него 300 тысяч рублей, после чего был задержан силовиками. Преступление выявили сотрудники УФСБ и УМВД.

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия. У него в квартире и на рабочем месте проводятся обыски, сотрудники СКР допрашивают свидетелей. В ближайшее время главе города предъявят обвинение, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В Киеве назвали сроки начала контрнаступления
Мужчина решил позавтракать на заправке и разбогател
Боррель допустил совместные закупки тяжелого оружия для Украины
В Грузии заявили о подталкивающих к революции сторонниках Саакашвили
Дочь Урганта снялась голой и показала татуировку во всю спину
Названы особенности использованной Украиной «умной бомбы»
Aviasales объяснил существование фильтра по числу русскоязычных гостей в отеле
Смартфоны Xiaomi и Samsung получат инновационный аккумулятор
Пьяная россиянка поехала в детсад за ребенком, устроила ДТП и попала на видео
МИД сообщил о возвращении россиянина Меля из литовской тюрьмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.