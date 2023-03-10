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12:39, 10 марта 2023Силовые структуры

Бывший министр ЖКХ российского региона получил срок за злоупотребления

Экс-министр ЖКХ Ростовской области Майер получил 3 года и 5 месяцев за злоупотребления

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Кировский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к трем годам и пяти месяцам лишения свободы бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера за злоупотребление полномочиями. Об этом РИА Новости сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Российский экс-чиновник будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд лишил его права занимать должности на госслужбе сроком на три года после отбытия наказания.

Из приговора следует, что Майер допустил нарушения при реализации проектов благоустройства в регионе. Следствие установило, что в период с 2018-го по 2019 год министр дал незаконное указание профинансировать строительство парка на улице Вересаева в Ростове-на-Дону. В результате из бюджета было выделено 47 миллионов рублей. Такие злоупотребления были допущены при благоустройстве парка в городе Зверево. Незаконное финансирование оценивается в 44,4 миллиона рублей.

Майер был назначен на должность министра ростовского ЖКХ в 2016 году. Он уволился по собственному желанию в марте 2020 года. В декабре того же года его задержали правоохранители и обвинили в совершении должностных преступлений.

В ходе прений сторон прокурор просил приговорить экс-министра к пяти годам.

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Любовь Ширижик
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