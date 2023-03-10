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10:36, 10 марта 2023Среда обитания

Россияне задумались о ремонте жилья

НАФИ: более 40 процентов россиян задумались о ремонте жилья в ближайшие три года

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В 2023 году доля россиян, которые планируют сделать ремонт или перепланировку жилья в ближайшие несколько лет, достигла 41 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Аналитического центра НАФИ.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Так, за год показатель вырос на 5 процентов — в 2022 году о ремонте жилья задумывались 36 процентов. При этом 15 процентов на данный момент хотят купить недвижимость, 8 процентов — построить новый дом.

Что касается зависимости ответов и возраста, то чаще всего к ремонту склоняются респонденты от 31 до 35 лет (68 процентов). При этом об изменении жилищных условий больше всего задумываются люди с высшим образованием (их доля достигла 69 процентов) и высоким уровнем дохода (72 процента).

Ранее дивизионный директор OBI Наталья Коротченко заявила, что косметический ремонт стандартной 12-метровой детской комнаты обойдется россиянам минимум в 70 тысяч рублей. По оценкам эксперта, необходимые для переобустройства помещения материалы будут стоить примерно 13 тысяч рублей.

Нина Ташевская
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