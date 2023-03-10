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17:56, 10 марта 2023Силовые структуры

Россиянка повезла на такси из Петербурга в Новосибирск 25 килограммов наркотиков

Полиция задержала женщину, которая везла на такси наркотики из Петербурга в Новосибирск

Кадр: МВД

В Тюменской области полицейские остановили такси, пассажирка которого везла 25 килограммов наркотиков из Петербурга в Новосибирск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Инспекторы ДПС на 40-м километре трассы ТюменьОмск обратили внимание на автомобиль Renault. Его водитель сообщил, что работает таксистом и везет пассажирку по заказу Москва — Новосибирск — Москва. Женщина заметно нервничала, поэтому полицейские решили провести досмотр машины. В салоне и багажнике были изъяты четыре сумки, в которых находились 50 свертков с веществом белого цвета.

В МВД предоставили оперативное видео с задержанной россиянкой.

На кадрах видны полицейские, осматривающие такси и свертки с наркотиками.

Пассажирку доставили в отдел полиции, где она призналась, что с января занимается распространением наркотиков. Она забрала сумки с наркотиками, которые были спрятаны на трех кладбищах в Петербурге. Ее машина сломалась, поэтому она решила перевезти груз на такси. За доставку ей обещали 200 тысяч рублей.

Эксперты установили, что женщина везла N-метилэмефедрон. Возбуждено уголовное дело, его фигурантка арестована.

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Любовь Ширижик
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