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13:50, 10 марта 2023Путешествия

В России опровергли возобновление выпуска загранпаспортов нового образца

«Гознак»: говорить о возобновлении выпуска загранпаспортов нового образца преждевременно

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В «Гознаке» уведомили о начале изготовления загранпаспортов нового образца по полученным ранее заявкам, однако говорить об возобновлении их выпуска в обычном режиме пока преждевременно. Информацию о производстве документов в привычном режиме опровергли в Telegram-канале компании.

Так, в «Гознаке» подчеркнули, что о возобновлении приема заявок на получение десятилетних заграничных паспортов уведомит МВД России.

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Ранее в марте сообщалось, что в России начали принимать заявления на биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет. Об этом написал Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в «Гознаке». При этом отмечалось, что из-за скопившихся заявок срок получения документов может быть увеличен.

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Фариза Бацазова
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