Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
00:58, 10 марта 2023Экономика

Выручка Prada достигла рекорда

Выручка Prada по итогам 2022 года достигла рекордных €4,2 млрд

Фото: Yves Herman / Reuters

Prada Group назвала объем годовой выручки по итогам 2022 года — она достигла рекордных 4,2 миллиарда евро.

Отмечается, что сумма обусловлена восстановлением туризма и ростом спроса на кожаные изделия, прет-а-порте и обувь компании. Выручка на 21 процент превышает показатель 2021 года. В то же время розничные продажи выросли на 24 процента.

В финансовом отчете компании уточняется, что в прошлом году особенно заметным был рост продаж в Европе — на 63 процента, и в Америке — на 22 процента. Однако локдауны в Китае привели к падению продаж по итогам 2022 года на 2 процента.

«Мы показали хорошие результаты во всех категориях продуктов и географических регионах, что с лихвой компенсировало слабые результаты в Китае из-за COVID-19», — рассказал исполнительный директор Prada Патрицио Бертелли.

В октябре прошлого года итальянский модный дом Prada выпустил майку-алкоголичку для мужчин. Стоимость изделия составляет 995 долларов (примерно 63 тысячи рублей).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
США призвали мировых трейдеров не бояться торговать российской нефтью
Два землетрясения произошли в Италии
Вучич допустил попадание сербского оружия в зону конфликта
Женщина полезла в кладовку за рождественскими украшениями и нашла мертвого мужа
В Британии указали на удар Польши по Зеленскому
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Германии
Каждый второй житель планеты предрек доллару потерю лидерства
Суд отклонил иск жены Макрона к распространителям слухов о ее трансгендерности
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка и Макеевку
76-летняя актриса появилась на публике в прозрачной юбке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.