Суд дал 13 лет мужчине за убийство продавщицы на юго-западе Москвы

В Москве осудили на 13 лет мужчину, зарезавшего продавщицу на Севастопольском проспекте

Зюзинский суд Москвы вынес приговор 25-летнему мужчине, зарезавшему 29-летнюю продавщицу на Севастопольском проспекте. Об этом в пятницу, 10 марта, сообщает MK.RU.

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина признал вину.

В ноябре в полпервого ночи он подкараулил потерпевшую возле ее дома на юго-западе Москвы, достал из кармана куртки складной нож и не менее пяти раз ударил им жертву. Она скончалась на месте. Утром 18 ноября тело женщины с колото-резаными ранами в области груди обнаружили прохожие. Обвиняемый покинул столицу и уехал в Тамбовскую область, однако в тот же день был задержан.

Как уточнялось ранее, фигуранта зовут Шохрубек Каримов, он уроженец Узбекистана. Потерпевшая, уроженка Мариуполя Юлия Ткачева, познакомилась с предполагаемым убийцей незадолго до трагедии — он был ее коллегой. Между ними возник конфликт из-за того, что потерпевшая не отвечала взаимностью на его знаки внимания.

Мигрант постоянно приставал к ней, а вечером накануне убийства стал угрожать ножом и душить. Женщина обратилась в полицию, рассказав о преследовании, однако вызывать наряд не стала.