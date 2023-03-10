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18:10, 10 марта 2023Интернет и СМИ

В Польше обвинили США в украинском конфликте

Эксперт по соцсетям Межиньская заявила, что в Польше обвиняют США в украинском конфликте

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Эксперт по соцсетям Анна Межиньская сообщила, что жители Польши начали выступать против конфликта на Украине и обвиняют в его разжигании США. Такое мнение специалистка выразила в эфире радиостанции TOK FM.

Межиньская рассказала, что поляки начали высказываться против украинского конфликта и обвинять в нем Вашингтон. Как отмечает эксперт, сама она не поддерживает эту инициативу, поскольку, по мнению Межиньской, она сеет смуту в польском обществе.

Специалистка также заявила, что практически все инициативы в этом направлении становятся все более заметными в общественном пространстве и выходят за пределы интернета.

Ранее власти Польши обязали украинских беженцев с 1 марта платить за размещение в центрах проживания. От оплаты будут освобождены дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, беременные женщины, а также опекуны детей возрастом до одного года.

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Олег Давыдов
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