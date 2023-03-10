«Яндекс» перевел сотрудников на гибридный режим работы

«Яндекс» объявил о переводе сотрудников на гибридный режим работы

«Яндекс» перевел своих сотрудников на гибридный режим работы — теперь от них требуется присутствие в офисе два-три дня в неделю, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

При этом работники могут выбрать любой офис компании, в том числе зарубежный — в Казахстане, Армении, Сербии или Турции. В компании подчеркнули, что в некоторых случаях сотрудникам будет доступен удаленный режим работы.

Спустя несколько дней после ввода российских войск в Украину «Яндекс» объявил, что переводит весь штат на удаленку. В компании объяснила решение тем, что многим работникам в этот период было «эмоционально тяжело» и хотелось больше побыть с семьей.

Однако в начале декабря 2022-го The Bell (признан Минюстом РФ иноагентом) выяснил, что IT-гигант попросил сотрудников вернуться в офисы, причем некоторых — именно в российские офисы. По словам источников издания, в компании сочли, что эффективность работы на удаленке из-за рубежа падает — работа «у моря» перестает восприниматься как работа и больше походит на отдых.