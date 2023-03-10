Отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар» поддержали

Пользователи Twitter поддержали отказ Зеленскому в выступлении на премии «Оскар»

Пользователи сети поддержали решение организаторов премии «Оскар» отказать президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на церемонии. Соответствующие комментарии были опубликованы в Twitter.

«Я полностью согласна с решением (организаторов "Оскара" отказать Зеленскому — прим. "Ленты.ру"). Мне не нужно, чтобы развлекательный вечер превратился в политическое мероприятие», — написала пользовательница Jessica Cruz. «У меня нет желания смотреть на этого парня», — заявила La Reina Creole.

Пользователь Timothée Paul тоже похвалил решение организаторов церемонии. По его мнению, политической пропаганде не место на развлекательных мероприятиях. «Я удивлен, что его не пригласили в качестве ведущего», — пошутил Oskar Arnarson.

В начале января Зеленский выступил на церемонии вручения премии «Золотой глобус». В ходе видеообращения он пообещал, что третьей мировой войны не будет.