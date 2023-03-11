Умерла создательница популярной телепрограммы

The Hollywood Reporter: умерла одна из создательниц шоу Family Feud Кристин Бьерклунд

Одна из создательниц и продюсер популярного американского шоу Family Feud Кристин Бьерклунд (в России аналогом считается шоу «Сто к одному») умерла в возрасте 67 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсер умерла в воскресенье, 5 марта, в американском городе Финикс, однако о ее смерти стало известно только недавно. Причиной летального исхода стал сепсис после пересадки почки. Известно, что Бьерклунд в течение нескольких лет находилась в очереди на трансплантацию.

«Она была моей коллегой, моим приятелем и почти как сестра. Она могла быть дерзкой, волевой и такой дотошной, но она обладала прекрасным чувством юмора, и не было ничего лучше, чем слышать ее смех», — написал коллега Бьерклунд по телепрограмме Брайан Холи.

Бьерклунд родилась в 1955 году и была выпускницей Дартмутского колледжа. В 1982 году она присоединилась к работе над шоу. Продюсер была обладательницей премии «Эмми» за лучшее игровое шоу.