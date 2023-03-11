В США заинтересовались разработкой новой стратегии для региона Черного моря

Посол Кавалек заявила о заинтересованности США в новой стратегии для региона Черного моря

Вашингтон заинтересован в разработке новой стратегии для региона Черного моря. Об этом заявила посол США в Бухаресте Кэтлин Кавалек в беседе с телеканалом Digi 24, ее цитирует РИА Новости.

«Черноморский регион всегда был важен, но война сделала его еще более важным и подчеркнула необходимость сотрудничества в регионе», — пояснила дипломат.

Она подчеркнула, что Вашингтон заинтересован, в частности, в создании вместе со своими партнерами в регионе стратегия для решения вопросов в области обмена информацией, судоходства, обороны и экономических отношений.

По словам Кавалек, власти США находятся в постоянному контакте со своими коллегами из стран черноморского региона. Так, уже в ближайшее время американская делегация прибудет в Бухарест, чтобы принять участие в заседании Стратегического диалога с Румынией, уточнила она.