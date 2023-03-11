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14:05, 11 марта 2023Россия

Кудрин рекомендовал кандидатов на должность главы Счетной палаты после ухода

Бывший председатель Счетной палаты Кудрин рассказал о кандидатах на должность главы

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, покидая свою должность, дал рекомендации относительно подходящих для этой роли кандидатов. Об этом он рассказал уже после своего ухода ТАСС.

«Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть, они на рассмотрении, может быть, ищут других», — отметил он, не уточнив при этом, кого именно предложил на должность главы. Известно лишь, что кандидатур было «больше, чем одна».

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября 2022 года. 9 декабря он начал работать в компании «Яндекс». Позднее Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию.

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Зарина Дзагоева
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