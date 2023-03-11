Кудрин рекомендовал кандидатов на должность главы Счетной палаты после ухода

Бывший председатель Счетной палаты Кудрин рассказал о кандидатах на должность главы

Бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, покидая свою должность, дал рекомендации относительно подходящих для этой роли кандидатов. Об этом он рассказал уже после своего ухода ТАСС.

«Я, естественно, рекомендовал сразу, когда уходил. Может быть, они на рассмотрении, может быть, ищут других», — отметил он, не уточнив при этом, кого именно предложил на должность главы. Известно лишь, что кандидатур было «больше, чем одна».

Совет Федерации освободил Кудрина от должности главы Счетной палаты 30 ноября 2022 года. 9 декабря он начал работать в компании «Яндекс». Позднее Кудрина исключили из правительственной комиссии по цифровому развитию.