Танкер впервые за четыре года доставил российскую нефть в Западную Африку

Bloomberg: впервые за четыре года танкер доставил в Западную Африку нефть из России

Нефть из России впервые за четыре года доставлена танкером в Западную Африку. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, танкер с 600 тысячами баррелей нефти вышел из порта в Новороссийске в январе. Территориальных вод Ганы судно достигло 24 февраля, в настоящий момент оно ожидает разгрузки у берега. Сырье должно поступить на завод в город Тема вблизи от столицы Ганы.

В конце февраля сообщаюсь, что российская нефть станет храниться в Гане из-за сокращения пула покупателей. Тогда же отмечалось, что Гана сама по себе является небольшим экспортером нефти, отгружая в среднем около 140 тысяч баррелей в день за последние шесть месяцев. Она находится рядом с Нигерией и Анголой, двумя крупнейшими поставщиками сырья для стран Африки.