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12:25, 11 марта 2023Силовые структуры

В Бишкеке задержали пытавшегося купить гражданство члена российской ОПГ

Сотрудники ГКНБ и ГУВД задержали россиянина, пытавшегося купить гражданство Киргизии

Сотрудники ГКНБ и ГУВД Чуйской области задержали в Бишкеке члена российской организованной преступной группы (ОПГ), который пытался за 15 тысяч долларов купить гражданство Киргизии. Кадры операции публикует «Сводка АКИpress».

Уточняется, что россиянин был объявлен в розыск из-за нескольких тяжких преступлений, в том числе по статье 162 («Разбой»), статье 209 («Бандитизм»), статье 222 («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), статье 226 («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ») УК РФ.

При задержании мужчина не оказал сопротивления. В настоящее время разыскиваются другие причастные к преступлению.

Зарина Дзагоева
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