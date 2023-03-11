В США одобрили визу призвавшему уничтожить город в Палестине министру Израиля

Axios: США одобрили выдачу визы министру Израиля, призвавшему уничтожить город в Палестине

Госдепартамент США одобрил выдачу визы министру финансов Израиля Бецалелю Смотричу, призвавшему уничтожить город Хувару в Палестине. Об этом сообщает портал Axios.

«Государственный департамент удовлетворил запрос ультраправого министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича на получение "дипломатической визы" перед его поездкой в Вашингтон на следующей неделе», — говорится в материале.

Портал со ссылкой на высокопоставленного чиновника США отмечает, что после консультаций в Госдепе было принято решение, что для отказа в дипломатической визе министру государства, являющегося союзником Вашингтона, должна присутствовать крайне высокая политическая и правовая планка.

Также сообщается, что администрация американского президента Дло Байдена не собирается проводить встречи со Смотричем в ходе его предстоящего визита.

В конце февраля, как отмечается, в Хуваре двоих жителей Израиля застрелили палестинские террористы. После случившегося Смотрич публично выступил с призывом к Израилю «стереть с лица земли» палестинский город, что вызвало реакцию американских властей.

