Сыгравшая Машу в «Ворониных» родила первенца

19-летняя актриса «Ворониных» Мария Ильюхина, сыгравшая Машу, родила первенца

19-летняя актриса Мария Ильюхина, которая сыграла Машу в популярном телесериале «Воронины», родила первенца. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Партнерские роды прошли на ура! (...) Теперь я с гордостью могу сказать, что я стала мамой!» — поделилась она.

30 ноября 2022 года актриса сообщила, что вышла замуж. Избранником Ильюхиной стал Алексей Шаров. Регистрация брака прошла без семьи и друзей молодых. Менять фамилию девушка не стала.

О том, что девушка ждет ребенка, стало известно в ноябре того же года. Тогда звезда «Ворониных» назвала беременность и предстоящее материнство самыми счастливыми периодами в ее жизни, а также отметила, что собирается взять перерыв в карьере.