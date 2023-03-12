Погоня за особо опасным преступником в Москве попала на видео

Погоня сотрудников ДПС за особо опасным преступником Юсифи в Москве попала на видео

В Москве сотрудники ДПС организовали погоню за особо опасным преступником. Об этом сообщает Telegram-канал «112», опубликовавший кадры преследования.

Стражи порядка задержали уроженца Азербайджана Джаббара Юсифи, несколько лет находившегося в федеральном розыске за незаконный сбыт огнестрельного оружия. Также его разыскивал Интерпол за убийство на Украине.

На видео видно, как сотрудники правоохранительных органов следуют за машиной преступника на автомобиле, переговариваясь по рации о его маршруте. Когда тот выскочил на парковке в Реутове и попытался скрыться бегом, полицейские догнали его.

Задержать Юсифи удалось только после нескольких предупредительных выстрелов. У преступника при себе обнаружили пистолет.

11 марта сообщалось, что в Забайкалье пьяный глава городского поселения напал на сотрудников ДПС с топором. Полицейским удалось обезвредить подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, задержанный — мэр городского поселения Сретенское Евгений Киргизов, внук легендарного в Забайкалье Героя Советского Союза, сотрудника милиции Степана Киргизова, чье имя носит региональный конкурс на лучшего участкового.