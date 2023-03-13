В Кремле оценили желание Папы Римского приехать в Россию

Песков предложил дождаться официальных сообщений о визите Папы Римского в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова Папы Римского о готовности приехать в Москву с визитом предложением дождаться официальных заявлений из Ватикана. Цитату приводит РИА Новости.

«Мы не знаем, есть ли у понтифика в планах поездка в Российскую Федерацию, поэтому здесь ничего не можем сказать», — отметили в Кремле. При этом Песков подчеркнул, что оценивает такие сообщения осторожно, поскольку говорить о подобных контактах — это прерогатива РПЦ.